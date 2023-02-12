В UFC появился новый обладатель пояса. Волкановски уже знает, с кем подерется после Махачева

Яир Родригес удивил Эмметта нестандартным стилем.

В ночь на 12 февраля в Перте, Австралия, состоялся турнир UFC 284, в со-главном событии которого Яир Родригес встретился с Джошем Эмметтом. Мексиканец и американец провели поединок за временный пояс в полулегком дивизионе. Неоспоримый обладатель титула, Алекс Волкановски, вышел в клетку сразу после них, чтобы подраться за титул UFC в легкой категории.

Родригес получил шанс побиться за пояс после невнятной победы над Брайаном Ортегой, когда Ти Сити проиграл уже в первом раунде из-за травмы плеча. До этого поединка Яир провел достойный бой с Максом Холлоуэем, но не справился с гавайцем. Перед Холлоуэем карьерная пауза Эль Пантеры составляла два года — в октябре 2019-го он победил Джереми Стивенса решением судей. Причем в сентябре того же года бой Яир и Стивенс уже выходили в октагон, но тогда все закончилось на 15-й секунде тычком в глаз, и бой остался без результата.

Яир Родригес и Джош Эметт. UFC

Эмметт идет на победной серии из пяти боев. Его последний поединок состоялся в июне 2022-го — тогда Джош победил Келвина Кэттера раздельным и крайне спорным решением судей. Американец не проигрывает уже пять лет — с тех пор, как в феврале 2018-го не выдержал напора того же Джереми Стивенса уже во втором раунде.

Бойцы осторожно начали, но ближе к середине разогнались. Яир много двигался, разрывал дистанцию и бил лоу-кики, а Эмметт выжидал, после чего заряжался сериями. Джош здорово попадал по голове мексиканца, но нестандартный стиль Родригеса сбивал с толку Эмметта. За полторы минуты до сирены у Джоша появился реальный шанс забить соперника в партере, но Родригеса дожил до конца пятиминутки.

В стартовые 40 секунд второго отрезка Яир и Эммет не донесли друг до друга ни одного удара, но затем опять вступили в рубку, и Джош несколько раз мощно проверил подбородок американца. Родригес по истечении двух минут зарядил фирменный локоть и тоже заметно потряс соперника. А чуть позже мексиканец еще и выбросил летящее колено, после которого бойцы легли на канвас, где Эмметт пытался бить Яира из гарда и время от времени получал сам. Когда Джош увлекся, Родригес защелкнул на его шее треугольник — Джош быстро сдался.

Заслуженная победа Яира — теперь именно мексиканец станет следующим соперником Алекса Волкановски в поединке за титул в полулегком дивизионе. А пока Родригес может наслаждаться поясом UFC, пусть и временным.