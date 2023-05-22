Юсуф Раисов одержим уважением. Считает слово «пацан» оскорблением и хочет вернуть дуэли, как при Пушкине

Заботится о чести, как никто.

Юсуф Раисов (19-3) — бывший чемпион ACA, один из лучших российских легковесов.

Он редкий пример на внутреннем российском рынке ММА, когда бойцу удалось стать достаточно медийным без оскорблений и грубых наездов. Юсуф — вполне себе звезда э м э машного ютуба, его интервью всегда здорово собирают, а в запрещенной сети, которую он не особо активно ведет, у него уже набралось 545 000 подписчиков. Что-то такое есть в Раисове, какой-то особый вес, который всегда привлекает зрителей.

В отношении к трештоку он не просто стоит на позиции неприсоединения к этому злу, но и является самым его ярым и систематическим противником. В каждом своем интервью чеченский боец говорит о необходимости уважения и фильтрации речи, и никогда его заявления на эту тему не носили настолько вески х и угрожающи х интонаци й , как в последнее время.

Все дело в Александре Матмуратове, бойце ACA (14-5), который в ноябре прошлого года победил Павла Гордеева на турнире ACA 148 в Сочи и попросил руководство лиги дать ему «вашего распиаренного Раисова». Юсуфу эти слова очень не понравились — он, во-первых, принял бой, во-вторых, принял с ним словесную дуэль, и в-третьих, ему этого мало — он хочет еще поговорить с Матмуратовым в неформальной обстановке и задать ему несколько вопросов.

Александр Матмуратов. ACA

Кстати, словесная дуэль соперников, которую организовал канал Sport24, прошла довольно необычно. Как правило, на таких мероприятиях бойцы просто лихо перестреливаются подколами и оскорблениями, но здесь слова Раисова звучали настолько внушительно и даже священно, что Александр как-то подсел и с определенного момента даже начал оправдываться, что все его высказывания служат исключительно раскрутке боя. Обычно такие оправдания бойцы говорят уже после поединка, чтобы примириться, но тут Матмуратов просто сник под весомостью оппонента.

В преддверие этого поединка (он пройдет 2 июня в Петербурге) мы решили собрать лучшие высказывания Юсуфа на тему уважения, и в итоге у нас получилась по-настоящему бесценная коллекция. Фраз такой степени пуританства вы не услышите ни от одного бойца или даже моралиста.

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О том, что слово «пацан» — уже оскорбление

«Ты ( обращается к Матмуратову ) в своем интервью говоришь, что я нормальный пацан. Просто для меня даже, когда я в школе учился, «пацан» — это было оскорблением. Когда «пацан» говорили». (в интервью Sport24)

О том, что хорошо было бы вернуть времена Пушкина, когда стрелялись на дуэли за неуважение

«Времена Пушкина были бы сейчас, когда можно было бы вызвать на смертельную дуэль. Не смертей много было бы, а каждый бы просто свой язык под замком держал бы, даже не смотрел бы в сторону [другого человека], потому что никто не хочет умереть сегодня. Если бы это было, люди бы вели себя аккуратнее». (в интервью Sport24)

Фото Соцсети

История про Пушкина и ингуша

«Вот сегодня мы с Мухаммадом сидели, и мне Мухаммед одну историю Пушкина напомнил. Когда он шел с ингушом рядом, и взрослые встали, поднялись, увидев Пушкина, вообще увидев гостя. И ингуш сказал: «Встав, они проявляют к тебе уважение». И Пушкин сказал: «Они проявляют уважение к себе, к своему народу» . И на таких историях, в таком коллективе я вырос». (в интервью Sport24)

О том, что готов посвятить жизнь тому, чтобы найти человека, который его оскорбил

«Если меня кто-то оскорбит, я даже интервью где-то, что-то не буду давать. Я вот так — жизнь посвящу тому, чтобы этого человека найти. Потому что никто не имеет права оскорблять, во-первых, а, во-вторых, никто не имеет права называть твое имя, если у вас нет предстоящего поединка. Я официально заявляю, даже если они соберут все деньги, я не оскорблю кого-то. Я лучше завершу карьеру, чем кого-то оскорбить и потом ждать, пока оскорбят меня. За то, что твое имя назвали, любой мужчина должен спросить». (в интервью Fight Show)

Фото Соцсети

О том, что мужчинам стоит избегать лишних шуток, учиться шутить уважительно

«Уважение самое главное. Уметь шутить уважительно. Лишние шутки — это очень некрасиво, это мужчине не идет. И тем более в компании. Например, мои друзья гораздо старше меня, я проявляю к ним огромное уважение. У нас не бывает никогда лишних шуток, обзываний, это очень несерьезно. Это рушит дружбу». (в интервью «Don Спрашивает»)

О том, что даже просто взгляд на незнакомого мужчину уже мог считаться неуважением

«Я так воспитан, что когда в детстве, юношестве, в школе, в институте — когда на тебя посмотрел человек — это уже тянуло на какую-то ссору. Потому что необоснованно на тебя посмотрел человек. Сейчас я стал взрослым, искоренилось это, профессиональный спорт, ты уже к таким вещам стал относиться более лояльно. Но когда человек просто выходит и проявляет неуважение — это нужно пресекать». (в интервью ACA MMA)

О том, что пацанские и мужские понятия — разные вещи

«Я видел его [Матмуратова] последнее интервью, где он говорит, за что с него можно спросить . Он говорит, что он нормальный пацан, все делает нормально. Я по его словам понял, что у него понятия пацановские, а если бы были мужские понятия в 33 года, то совсем по-другому он бы вызов бросил и совсем по-другому к моим словам отнесся, более серьезно. Я сдержу себя при встрече, но я задам ему пару вопросов, потому что я уже достаточно взрослый. Раньше, когда меня спрашивали, что я посоветую молодежи, я стеснялся, потому что и сам был молодым, чтобы давать советы. Но сейчас я встречаю молодых ребят, которые уважительно ко мне относятся, и хочу донести до них, что не нужно чесать языком, а нужно просто драться. Я вот так воспитан» . ( в интервью ACA MMA)

Фото Соцсети

О том, что девушкам не стоить сидеть в интернете

В ходе интервью You Т ube-каналу « Don Спрашивает» ведущий спросил бойца про женитьбу, мол 90 процентов девушек в интернете писали про него, что он разбил им женитьбой сердце. Вот что ответил Юсуф.

«Я думаю, что девушкам не стоит так писать и вообще в интернете сидеть. Я им посоветую. Не скажу, что они плохие, но это очень плохо для девушек — сидеть в интернете. Для парней если это плохо, то для девушек тем более. В исламе все знают, какое отношение к девушкам».

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