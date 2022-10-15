Гигант из зала Федора быстро финишировал соперника. Тот так расстроился, что показал два средних пальца

Похоже, Камил Гаджиев устроит трилогию для Пономарева и Шуаева.

Вечером 14 октября на Red Arena в Сочи состоялся турнир AMC Fight Nights 115, в главном событии которого прошел титульный реванш. Юсуп Шуаев защищал пояс в тяжелом весе в поединке с Григорием Пономаревым.

Первый бой больших парней случился в марте 2022-го — завершился победой Шуаева нокаутом и скандалом. Во втором раунде главный рефери Герихан Шибилов поднял бойцов из партера, хотя Пономарев находился в фулл-маунте. Спустя примерно полминуты Шуаев вырубил соперника и завоевал пояс Fight Nights.

В клетку тут же запрыгнула радостная толпа друзей Юсупа, которая и поздравляла товарища, не обращая внимания на его соперника, лежащего в этот момент без сознания. За это лига оштрафовала Шуаева на 500 тысяч рублей.

Григорий Пономарев и Юсуп Шуаев. Фото Соцсети Фото Соцсети

Во время первого поединка Григорий показал Юсупу средний палец, из-за чего друзья Шуаева оскорбляли бойца. Позже выяснилось еще больше подробностей конфликта, но в итоге соперники оставили негатив в стороне и договорились о реванше. Для раскачки поединка они вместе с Камилом Гаджиевым и Александром Загорским даже посетили шоу Comedy Club, где провели дуэль взглядов под нетленные хиты — «Я это ты», «Губки бантиком» и «О, боже, какой мужчина».

Странный поступок судьи в первом бою повлек изменение регламента в промоушене — Гаджиев объявил о введении ограничения в партере до одной минуты. Однако в реванше это правило уже не действовало — его отменили после того, как сайт Sherdog внес все последние поединки Fight Nights в раздел выставочных. Перед началом главного события Камил дополнительно предупредил всех присутствующих: «Сразу предупреждаю — за прыжки через клетку штраф 50% от гонорара».

Первый раунд начался в стойке — соперники осторожно обменивались ударами, а в середине пятиминутки Григорий прошел в ноги и перевел поединок на канвас. Гигант из зала Федора принялся бить Шуаева из доминирующей позиции — Юсуп пытался заключить шею оппонента в гильотину, но захват вышел не надежным. А вот Григорий еще немного побил чемпиона в граунд-энд-паунде, а затем аккуратно забрался за спину и оформил удушающий — соперник постучал.

Сразу после остановки Шуаев показал средние пальцы и бросил в сторону угла Пономарева бутылку, но затем взял микрофон и извинился, сославшись на эмоции. «Я извиняюсь перед всеми болельщиками, кто в меня верил, кто поддерживал. Перед друзьями, честно сказать, не по кайфу. Какой бы я злой ни был, простите, это эмоции. Гриша, поздравляю. Я реванш буду просить, но не знаю, дадут или нет. Прямо сейчас и здесь я у тебя требую реванш и готов сделать фэйс-ту-фэйс», — сказал Юсуп.

Пономарев заявил, что не против провести трилогию, а еще отметил, что готов хоть десять раз соревноваться с Шуаевым по самым разными видам спорта — от джиу-джитсу до регби. «В этот раз у меня в жизни большие перемены были. Они мне пошли на пользу, я вышел из зоны комфорта. Не хочу бить себя в грудь, но я у такого высококлассного профессионала забрал «ноль», — добавил Григорий.

Камилу Гаджиеву идея третьего поединка тоже понравилась. Бойцы провели дуэль взглядов прямо в клетке. Параллельно стердаун устроили бразильцу Фернандо Родригесу и Султану Муртазалиеву — планируется, что их поединок станет претендентским.