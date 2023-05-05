«На «тЭнге» обижаться не надо. Надо помогать». Самый харизматичный казах в UFC: судейские скандалы, хейтеры, русский говор

Интервью с Жалгасом Жумагуловым.

Жалгас Жумагулов — один из самых колоритных казахских бойцов. Жако (так его называют дома) как следует пошумел в Fight Nights, проведя там два очень громких для СНГ-пространства боя — против Тагира Уланбекова и Али Багаутинова. Оба раза выиграл решением, оба раза было много разговоров насчет судейства — что с соперниками Жалгаса обошлись несправедливо.

Потом Жумагулов перешел в UFC — и теперь уже вопросы к судьям начались у него. Шесть боев, пять поражений — из них большинство спорными решениями. Сам Жалгас вообще считает, что проиграл лишь один поединок — Манелу Капе ТКО.

Несмотря на 1-5, Жако не уволили, и в ночь на 7 мая он проведет очередной бой — против дебютанта UFC, непобежденного бразильца Рафаэля Рамоса Эстевама (11-0). В преддверии боя Жумагулов дал интервью «СЭ».

— Говорят, что весогонка с возрастом дается все труднее и труднее. Но бывает, что у кого-то наоборот. В твоем случае как с этим обстоят дела?

— Всю карьеру с весогонками у меня была проблема, потому что много гонял и много килограммов оставлял наутро. И в межсезонье очень много вешу. К этому бою я подошел совсем по-другому. Я за три месяца начал скидывать, сел на правильное питание, чуть-чуть урезал и каждый день по 100-200 граммов скидывал. Сегодня утром я весил 61,8 кг. Это впервые за мою карьеру, чтобы я столько весил. Когда я в Fight Nights дрался, я наутро оставлял 6 кг. Перед последним боем у меня было лишних 3,5 кг. В этот раз я планирую весить еще меньше.

— В этот раз ты нанял диетолога?

— Да, есть такое.

— В одном из интервью ты рассказывал, что ненавидишь есть куриную грудку во время весогонки. А какую пищу с удовольствием принимаешь? Наверняка диетолог сделал твой рацион более разнообразным?

— В Америке я провожу уже шестой лагерь и все время до этого прилетал сюда с пацанами, с тренерами, нас было по 5-6 человек, и никто готовить не умел. Никто готовить не умел, тяжело было. Кому-то шло на пользу, кому-то — во вред. Мне, можно сказать, тогда было во вред. В этот раз я прилетел один, привез супругу, и она мой диетолог. Она знает, как я питаюсь, и в этот раз никаких проблем не было. Грудку кушал, проблем не было. Зелень кушал еще. Форма у меня хорошая, чувствую себя хорошо. Такого нет, что я устал, поэтому всегда газ, всегда энергичный. Думаю, на этот бой выйду совсем другим бойцом.

Для кого-то семья рядом — это тяжело. Я — семьянин, и для меня это хорошо. Я ни о чем не думаю, у меня питание как положено, я не скучаю. У меня этот лагерь самый плодотворный.

из личного архива

— Тебе в прошлом уже приходилось драться с непобежденными бойцами — ты нанес поражение, например, Тагиру Уланбеку. Давит ли цифра 0 в графе их поражений перед боями?

— В принципе, меня уже ничем не удивить. Являюсь опытным бойцом, который через многое прошел. Я даже не заморачиваюсь о том, какой боец, андердог я или не андердог, списывают меня со счетов или не списывают... Я не из тех, кто руки отпускает. Иду до конца, есть характер. Сколько я дерусь, у меня никогда не было мандража, чтобы я чего-то боялся, переживал. Я в молодости через многое прошел, поэтому боем меня не удивить. Я в натуре через войну прошел, так что мне без разницы. Если мне предопределено победить, то ничто меня не остановит, чтобы мою руку подняли. А если предопределено проиграть, то хоть что бы я ни делал, мою руку не поднимут. Я это понимаю.

— Ты достаточно эмоционально отреагировал на свое последнее поражение, сказал, что больше не будешь драться. Но потом все же возобновил карьеру. Сложно далось решение?

— Тяжело мне... Вы же сами видите, как складывается моя карьера [в UFC]. Ладно если бы я проигрывал, но я же не проигрываю, и все это знают. В UFC мне предстоит провести седьмой бой, и я считаю, что за это время проиграл только Манелу Капе (нокаутом. — Прим. «СЭ»). Остальным я не проигрывал. Я дерусь и с бойцами, и с судьями... Что тут говорить? Не опускаю руки, ничего страшного.

— Как бы ты объяснил свои неудачи?

— Скажу так: день за нас, день против нас. Всевышний чередует дни плохие с днями хорошими. В любом случае ждем облегчения. Создаем причины, пашем. Надо заслужить. Я не опускаю руки, не сдаюсь, не слушаю никого, потому что если бы кого слушал, то я бы не оказался в UFC.

— Ты сейчас максимально улыбчивый, позитивный, а Олег Тактаров рассказывал, что перед предпоследним боем ты был неулыбчивый, весь уходил в себя...

— Когда Олег Тактаров был, я был весь перетренированный, не восстановленный, на весогонке. Плюс я сильно грузил себя по поводу того, что народ ждет и переживает. В UFC, начиная с дебюта, я именно этим себя гасил и не мог раскрыться. Сейчас я перезагрузился, подготовился психологически, отпустил все, так что все нормально.

— Ты не раз отмечал, что мандража как такового не чувствуешь, потому что уже на опыте, но чувствуешь ответственность перед родными болельщиками?

— Какая может быть ответственность?! Я все отпустил. Кто за меня болеет? Таких нет. Сегодня любят, а завтра ненавидят. Сегодня, можно сказать, меня ненавидят, хейтят и пишут всякое...

из личного архива

— Даже болельщики из Казахстана?

— Можно сказать, только они и хейтят. Не говорю, что все, но основная масса — да. Есть, конечно, которые переживают, возможно, из-за того, что я завершил. Мне многие писали — и старшие братья, и молодежь, — мол, не оставляй, ты нас мотивируешь. Но сейчас в основном, можно сказать, меня хейтят.

— Чтобы не было очередного судейского скандала, будешь ли ты пытаться финишировать оппонента?

— Вы же следите за моей карьерой. Я не дрался с проходными или бойцами не из топа. Все, с кем я дрался, — они сейчас в топах: топ-5, топ-10, топ-12. Вы же понимаете, что ты дерешься с пацанами, которые на полголовы выше тебя, и их тяжело финишировать. Финишируешь тех, кто на голову ниже тебя. Я не дерусь с мешками, чтобы их финишировать или еще что-то. Их выигрываю, но мне не отдают победу, понимаете? Все это знают. Почему меня из UFC не увольняют? Я проведу тут уже седьмой бой. В четвертый раз подерусь на номерном турнире. Если бы я был каким-то не таким, то меня бы не ставили на номерные турниры, не давали бы такие бои. До этого мне дали Нейта Манесса, такой зрелищный пацан в 61 кг. Меня даже с ним поставили, но он снялся из-за того, что вес не смог сделать. Сейчас поставили молодого, который идет без поражений.

— Как ты относишься к тому, когда русские говорят «тЭнге», а не «тЕнге»?

— Я уже привык к этому. У нас сейчас после этой мобилизации очень много набежало [русских], уже не удивляешься. Вначале, да, смешно было, а сейчас уже понимаешь. Уже различаешь сразу, когда разговор идет.

— Но за это не стоит ругать их? Потому что некоторым [казахам это не нравится]...

— А че здесь ругать? Тяжело высказывать [произносить] эти слова. Сейчас в Америке мне тоже там... какие-то слова я говорю — тоже смеются, например, не понимают. Наоборот, надо помогать, помогать.

— Шавкат Рахмонов (топовый полусредневес UFC. — Прим. «СЭ») попал на прием к президенту Казахстана. Ты не мечтал попасть к Касым-Жомарту Токаеву?

— В 2019 году у нас должна была быть встреча, когда я защитил пояс против Али Багаутдинова, подписался в UFC. Тогда у нас должна была быть встреча, но началась пандемия [коронавируса], потом всякие перевороты. Вот так и не дошел.

— Кто, на твой взгляд, входит в пятерку лучших бойцов из Казахстана?

— Шавкат Рахмонов, потому что он делом доказывает, Сергей Морозов, Даурен Ермеков, Кайрат Ахметов, Артем Резников.

— Себя почему не стал включать?

— Зачем мне сейчас себя включать? (Улыбается.) Был бы я на победной серии, то можно было бы.