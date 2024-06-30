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Сегодня, 04:10

38-летняя Уотерсон объявила о завершении карьеры в UFC

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский боец Мишель Уотерсон объявила о завершении карьеры после поединка с канадкой Джиллиан Робертсон на UFC 303. 38-летняя Уотерсон проиграла Робертсон единогласным решением судей.

«Я обдумывала это решение и разговаривала со своим мужем. Он сказал мне: «Если ты не дерешься в октагоне, это не значит, что ты перестала драться». Это действительно помогло мне принять решение и двигаться дальше», — сказала Уотерсон после боя.

Американка — бывшая чемпионка промоушена Invicta FC в женском легком минимальном дивизионе. За свою карьеру она одержала 18 побед и 13 раз проиграла.

Мишель Уотерсон
UFC
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