Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:17

Абдель-Азиз отреагировал на первое место Махачева в рейтинге pound for pound: «Абдулманап гордился бы»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Известный менеджер Али Абдель-Азиз высоко оценил школу Абдулманапа Нурмагомедова, которая взрастила экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) и действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

«Это история! Два короля pound for pound [Махачев и Нурмагомедов] из одного города, одной школы, одной команды. Дядя Абдулманап, да благословит Аллах его душу и да дарует ему Джанну. Я знаю, что он очень гордился бы своей скромной школой и тем, чего она достигла. Дагестанцы — одни из лучших и жестких людей в мире, которых я встречал», — написал Абдель-Азиз в соцсетях.

Махачев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от категории вскоре после того, как стало известно, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) получил травму и не сможет принять участие в бою на UFC 295.

Али Абдель-Азиз
Ислам Махачев
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Олимпийская чемпионка Роднина отреагировала на «дело Валиевой» неожиданными словами
Кучеров и Панарин разрывают НХЛ. Набирают в каждом матче и приносят победы своим клубам
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минаков: «У меня есть уверенность, что Павлович завоюет пояс»