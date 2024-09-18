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Абдель-Азиз: «Махачев уже тренируется. Его бой состоится в декабре этого года или январе 2025-го»

Давид Хачатрян
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Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз сообщил, что чемпиону легкого веса Исламу Махачеву (25-1) не потребовалась операция, и он уже тренируется в зале.

«Исламу не потребуется операция, он в форме, он тренируется. В конце этого или начале следующего года мы увидим в деле настоящего короля pound for pound. Ислам будет драться с любым, кого ему дадут UFC. Не важно когда, в декабре, в январе, когда UFC назначит ему бой, тогда он и вернется. Он уже вернулся в зал и тренируется.

Я думаю, пока Белал [Мухаммад] будет чемпионом в полусреднем весе, Ислам не будет подниматься. Они очень хорошие друзья, вместе тренируются. И они уважают друг друга", — сказал Абдель-Азиз ESPN MMA.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Али Абдель-Азиз
Ислам Махачев
UFC

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