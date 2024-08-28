Али Абдель-Азиз: «UFC никогда не предлагала Анкалаеву бой против Перрейры»

Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, который представляет интересы второго номера рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева (18-1), отметил, что руководство лиги не предлагало россиянину бой с чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (11-2).

«Для ясности: UFC никогда не предлагала Магомеду Анкалаеву бой против Алекса Перрейры, в этом я уверен на 100 процентов», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.

Анкалаев и Александр Ракич (14-4) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Перейра и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте.