Абдель-Азиз рассказал, с кем должен подраться Махачев

Известный менеджер Али Абдель-Азиз, который представляет интересы действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (25-1), уверен, что следующий бой россиянин должен провести против третьего номера рейтинга Джастина Гейджи (25-4).

«Махачев против Гейджи. Это бой, который нужно организовать», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Гейджи в прошлом бою нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.