Абдель-Азиз: «Умар побьет рекорд Хабиба. Он лучше Хабиба, Ислама и Усмана»

Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз уверен, что второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) станет лучшим бойцом вне зависимости от категории.

«Я поздравляю Мераба с чемпионством. Но ты чемпион, ты никогда не должен говорить: «Я не хочу с ним драться, потому что он этого не заслуживает». И знаешь почему? Потому что он был точно в таком же положении. Все считали, что он не заслуживает боя за титул. Но он заслуживал. Я был счастлив, что он получил бой за титул.

Но ты должен смотреть правде в глаза. Умар — сторона «а». UFC опубликовала варианты возможных претендентов на бой за титул, и 95 процентов комментариев были за Умара. Послушай, Умар станет чемпионом. Умар побьет рекорд Хабиба. И он непобежденный. Умар станет чемпионом в 2024-2025 году, и он будет чемпионом, пока не завершит карьеру. Умар лучший из лучших. Он лучше Хабиба, Ислама и Усмана. Он разносторонний боец. За последние пять лет я не видел никого, кто бы смог побить Умара, а он тренировался с Исламом, с братом [Усманом]. Умар — настоящий ниндзя, он может все. Однажды Умар станет лучшим бойцом вне зависимости от категории", — сказал Абдель-Азиз ESPN MMA.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.