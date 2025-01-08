Абдель-Азиз сравнил Умара Нурмагомедова с Человеком-пауком

ММА-промоутер Али Абдель-Азиз прокомментировал предстоящее противостояние Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили.

«У меня есть ответ, почему Мераб так долго шел к титулу и дрался с бывшими чемпионами. Все дело в том, что все уверены, что могут его победить. Но никто не считает, что ему по силам справиться с Умаром. Именно поэтому у Умара не было достаточно возможностей проявить себя. В команде Хабиба тренируются одни сплошные убийцы, нет ни одного лишнего человека. Да, Мераб побеждал серьезных оппонентов, но он выигрывал решениями. И зря Мераб думал, что сможет спрятаться от Умара. Умар — один из самых гибких бойцов ММА, которых я видел. Он как Человек-паук», — сказал Абдель-Азиз в интервью Кевину Айолу.

Двалишвили и Нурмагомедов проведут бой на турнире UFC 311, который cостоится 19 января в Лос-Анджелесе.