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28 марта, 11:08

Абдель-Азиз заявил, что тренировочный лагерь Анкалаева к бою против Перейры длился 4 недели

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Менеджер бойцов Али Абдель-Азиз заявил, что тренировочный лагерь россиянина Магомеда Анкалаева к чемпионскому бою против Алекса Перейры длился четыре недели.

«Последний тренировочный лагерь Анкалаева длился всего четыре недели. Можете себе представить, что бы случилось, если бы у него было 10 недель [на подготовку]?» — написал Абдель-Азиз в социальной сети X.

На турнире UFC 313, который прошел в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе, Анкалаев единогласным решением судей победил Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Реванш между Анкалаевым и Перейрой может состояться в августе этого года.

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
Али Абдель-Азиз
UFC
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