Абдель-Азиз заявил, что тренировочный лагерь Анкалаева к бою против Перейры длился 4 недели

Менеджер бойцов Али Абдель-Азиз заявил, что тренировочный лагерь россиянина Магомеда Анкалаева к чемпионскому бою против Алекса Перейры длился четыре недели.

«Последний тренировочный лагерь Анкалаева длился всего четыре недели. Можете себе представить, что бы случилось, если бы у него было 10 недель [на подготовку]?» — написал Абдель-Азиз в социальной сети X.

На турнире UFC 313, который прошел в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе, Анкалаев единогласным решением судей победил Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Реванш между Анкалаевым и Перейрой может состояться в августе этого года.