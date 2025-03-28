Абдель-Азиз заявил, что тренировочный лагерь Анкалаева к бою против Перейры длился 4 недели

28 марта, 11:08
Менеджер бойцов Али Абдель-Азиз заявил, что тренировочный лагерь россиянина Магомеда Анкалаева к чемпионскому бою против Алекса Перейры длился четыре недели.
«Последний тренировочный лагерь Анкалаева длился всего четыре недели. Можете себе представить, что бы случилось, если бы у него было 10 недель [на подготовку]?» — написал Абдель-Азиз в социальной сети X.
На турнире UFC 313, который прошел в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе, Анкалаев единогласным решением судей победил Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.
Реванш между Анкалаевым и Перейрой может состояться в августе этого года.