Абдель-Азиз: «Я разговаривал с UFC, Умар — следующий претендент на титул»

Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз заявил, что второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) следующим подерется против чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили (18-4).

«Я разговаривал с UFC, Умар — следующий претендент на титул. Мои поздравления Мерабу, никто не заслуживает этого больше, чем он», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.