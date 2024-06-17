Абдул-Азиз Абдулвахабов: «Для Махачева бой с Эдвардсом будет сложнее, чем с Царукяном»

Чемпион АСA в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2) считает, что для действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (26-1) поединок в новом весе будет тяжелее, чем реванш с первым номером рейтинга в легком весе Арманом Царукяном (22-3). Об этом Абдулвахабов сказал «СЭ».

— Как думаешь, для Ислама сейчас какой соперник будет сложнее — Леон Эдвардс в 77 килограммов или Арман Царукян?

— Ну, конечно, 77 — это сложнее, это новый вес. Он уже дрался с Арманом Царукяном, он уже знает, как с ним драться, и я думаю, что сложнее будет в 77.

— А для тебя как для зрителя какой бой интереснее?

— Реванш тоже интересен, потому что Арман хорошо идет, на победной серии, заслуживает реванша. Сможет ли Ислам стать двойным чемпионом, это тоже интересно. Конечно, это интересно, потому что это мой вес и сможет ли человек из моего веса подняться на вес выше и забрать пояс. Это мне интересно.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.