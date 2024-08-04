Абдулвахабов: «Переживал за Нурмагомедова, потому что Сэндхаген не дал ему ничего сделать в партере»

Чемпион ACA в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов отреагировал на победу Умара Нурмагомедова в поединке с Кори Сэндхагеном.

— Начал переживать за Умара после первого раунда. Очень тревожно было. Удивило, что Сэндхаген не дал ему ничего сделать в партере. В тот момент я подумал: «Ох, сейчас у Умара будут проблемы». Боялся, что он может устать. Но Умар молодец, не сломался, и уверенно забрал победу. Это был очень хороший и интересный поединок, — сказал Абдулвахабов.

Нурмагомедов победил Сэндхагена в пятираундовый поединок единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). 28-летний россиянин выиграл все 18 поединков в профессиональной карьере в ММА.