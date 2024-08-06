Абусупьян Магомедов подерется с Брунно Феррейрой на UFC 308 в Абу-Даби

33-летний российский средневес Абусупьян Магомедов (26-6) проведет следующий поединок против 31-летнего бразильца Брунно Феррейры (12-1) 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ, сообщает инсайдер Лаэрте Виана в соцсети X.

Магомедов в прошлом бою одолел Ворли Алвеса (14-8) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26). Бой состоялся 18 мая на UFC Fight Night 241 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Феррейра идет на серии из двух побед. В прошлом поединке он нокаутировал Дастина Штольфуза в первом раунде. Бой состоялся 8 июня на UFC on ESPN 57 в KFC Yum! Center в Кентукки, США.