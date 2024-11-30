Богатырев: «Немков далеко впереди идет фаворитом и где-то во втором раунде разберет его»

Бывший претендент на титул чемпиона АСА Адам Богатырев считает россиянина Вадима Немкова уверенным фаворитом в бою с хорватом Анте Делией.

«Немков в расцвете сил, а Анте уже угасающий парень, но при этом считаю он неудобный и корявый. Он способен сделать что-то неприятное. На бумаге Вадим далеко впереди идет фаворитом и где-то во втором раунде разберет его», — цитирует MMA.Metaratings.ru Богатырева.

Бой Вадим Немков — Анте Делия состоится 25 января на турнире Road To Dubai: Champions Series.