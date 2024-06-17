Адесанья анонсировал свой бой с дю Плесси 18 августа на UFC 305

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) сообщил, что следующий поединок проведет против действующего чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (21-2).

«Африканское солнце — это то же самое светило, что освещает и нашу планету. Солнце будет подниматься и садиться снова и снова, пока вы позволяете ему светить. Наслаждайтесь солнечными лучами, пока они есть. Ведь когда солнце скрывается, приходит темнота», — написал Адесанья в соцсетях, опубликовав свою фотографию, на которой анонсирован бой с дю Плесси 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Шон Стрикленд (29-6) победил Адесанью единогласным решением судей 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Вскоре после боя новозеландец заявил, что не собирается драться до 2027 года.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.