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Сегодня, 14:09

Адесанья анонсировал свой бой с дю Плесси 18 августа на UFC 305

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) сообщил, что следующий поединок проведет против действующего чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (21-2).

«Африканское солнце — это то же самое светило, что освещает и нашу планету. Солнце будет подниматься и садиться снова и снова, пока вы позволяете ему светить. Наслаждайтесь солнечными лучами, пока они есть. Ведь когда солнце скрывается, приходит темнота», — написал Адесанья в соцсетях, опубликовав свою фотографию, на которой анонсирован бой с дю Плесси 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Шон Стрикленд (29-6) победил Адесанью единогласным решением судей 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Вскоре после боя новозеландец заявил, что не собирается драться до 2027 года.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
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