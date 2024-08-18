Адесанья: «Дю Плесси — африканский чемпион»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-4) отметил, что чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (22-2) — африканский чемпион, но добавил, что «три короля [Адесанья, Камару Усман и Франсис Нганну] останутся править».

«Дрикус — африканский чемпион, но три короля останутся править. Дрикус вдохновит еще не одно поколение африканских бойцов. Поздравляю его сегодня. До новых встреч», — сказал Адесанья на пресс-конференции.

Дю Плесси победил Адесанью сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.