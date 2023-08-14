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Сегодня, 14:03

Адесанья назвал условие для боя с Чимаевым

Виктория Кравченко
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) отметил, что Хамзат Чимаев (12-0) может сразу получить бой за титул, если доминирующе победит Пауло Косту (14-2) на UFC 294.

«Если Чимаев доминирующе победит Косту, опередит ли он дю Плесси в статусе главного претендента? Определенно. Повторюсь, я хочу драться с Дрикусом [дю Плесси], но он должен понимать, что не он здесь командует. В том-то и дело. Это делаю я», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Хамзат Чимаев
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