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Сегодня, 15:42

Адесанья назвал величайшего бойца в истории UFC

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) назвал чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (26-2) величайшим бойцом в истории.

«Я считаю себя одним из лучших бойцов в истории, и я думаю, что Александр Волкановски — величайший боец в истории, потому что я вижу, какой объем работы он выполняет, — сказал Адесанья на пресс-конференции UFC. — К тому же он мой приятель, и мне нравится, как он дерется. Но я никогда не говорил, что мне наплевать на рейтинг, я знаю, что я лучший, и я еще не закончил.

Это похоже на спор, типа: кто более великий — Леброн [Джеймс] или Майкл [Джордан]? Это сфера развлечений. Здесь все субъективно. Я не хочу, чтобы вы думали так же, как я. Вы можете считать Коби [Брайанта] величайшим в истории, вы можете считать Мэджика Джонсона величайшим в истории.

То же самое с рэперами. Все спорят, кто более великий — Бигги или Тупак. Если честно, Тупак не входит в мой топ-5 лучших рэперов. Это сфера развлечений, просто я вырос немного в другой среде. Я рос в их эпоху, но соприкоснулся с их творчеством только тогда, когда они ушли. Они мне нравятся, но они не входят в мой топ-5. Все субъективно, вы можете думать все, что вам заблагорассудится. Вам не нужно думать так, как думают все. Вам не нужно говорить то, что хотят услышать от вас другие».

Адесанья подерется с Шоном Стриклендом (26-5) 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Алекс Волкановски
Исраэль Адесанья
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