Адесанья подерется со Стриклендом 9 сентября на UFC 293

Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) проведет защиту титула в бою против пятого номера рейтинга в среднем весе Шона Стрикленда (26-5) 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Бой станет главным событием турнира. Об этом сообщило издание Spinnin Backfist.

Адесанья в прошлом бою нокаутировал Алекса Перейру (8-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Стрикленд в прошлом бою победил Абусупьяна Магомедова (25-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 1 июля на UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США.