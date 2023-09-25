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Сегодня, 08:55

Адесанья признал себя виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения

Давид Хачатрян
Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) признал себя виновным в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Эпизод произошел в Новой Зеландии за несколько недель до его боя с Шоном Стриклендом (28-5), сообщает NZ Herald.

«Я хочу извиниться перед обществом, своей семьей и командой за решение сесть за руль после того, как выпил за ужином, — приводит слова Адесаньи NZ Herald. — Я разочарован своим решением сесть за руль, это было неправильно. Я знаю, что за мной могут следить люди, и я хочу, чтобы они знали, что я не считаю такое поведение приемлемым».

Максимальное наказание по данному обвинению составляет три месяца тюремного заключения или штраф в размере 4500 новозеландских долларов. Адвокат Адесаньи, Карл Троттер, попросил не выносить обвинительного приговора, что было удовлетворено судьей. Ожидается, что приговор Адесанье будет вынесен 10 января 2024 года.

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