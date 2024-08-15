Адесанья раскритиковал UFC: «Заслуги Нганну невозможно стереть»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) в интервью ESPN отметил, что ему не нравится отношение к экс-чемпиону в тяжелом весе Франсису Нганну (17-3) после того, как он перестал быть бойцом UFC.

«Невозможно стереть историю Франсиса из UFC. Я скажу это. Это часть истории, и мы должны принять это. Мне это не нравится. Не нравится, что мы пытаемся убрать очень важную часть истории. Это глупо, но мы все исправим», — сказал Адесанья.

Нганну покинул UFC в 2023-м в статусе действующего чемпиона в тяжелом весе.