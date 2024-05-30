Адесанья: «В 2013-м я был в депрессии: меня бросила девушка и не шло с бизнесом»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) рассказал, что из-за его доминирования в новозеландском и австралийском кикбоксинге ему было сложно получать бои, в то время как девушка бросила его, а бизнес не клеился.

«В 2013 году я пришел к тому, что мне просто необходимо было сделать этот шаг [переехать в Китай]. Жизнь становится некомфортной, и тогда нужно что-то менять. 2013 год стал годом моей самой глубокой депрессии. Девушка, с которой я был вместе, бросила меня. Бизнес, который я пытался раскрутить, не работал. Жизнь просто не ладилась. И я почувствовал, что мне нужно что-то менять», — сказал Адесанья в интервью 10,000 Dreams.

Шон Стрикленд (28-6) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Вскоре после боя Адесанья заявил, что не собирается драться до 2027 года.