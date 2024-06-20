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Сегодня, 08:30

Адесанья: «Уиттакер победит Алискерова техническим нокаутом»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) предполагает, что экс-чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) досрочно одолеет Икрама Алискерова (15-1).

«Они оба в форме. Да, Икрам проиграл Хамзату [Чимаеву] нокаутом, но он хороший борец. Борьба в этом бою будет чертовски высокого уровня. Мне нравится этот бой. В прошлый раз Икрам победил Ворли Алвеса, а сейчас дерется с Робом. Это большой шаг.

Роб — бывший чемпион, он все еще опасен. Я ставлю на Роба. Я думаю, что Роб, начиная со второго раунда, начнет давить и почувствует себя другим зверем. Роб победит техническим нокаутом в третьем-четвертом раунде», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Икрам Алискеров
Исраэль Адесанья
Роберт Уиттакер
UFC
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