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Сегодня, 11:42

Адесанья сделал прогноз на бой Стрикленда и Дю Плесси

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) уверен, что претендент на титул Дрикус дю Плесси (20-2) одолеет Шона Стрикленда (28-5) досрочно.

«Дрикус попытается с ним бороться, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — Ну, в начале он, конечно, будет стоять на ногах, да. Но проблема в том, что он может напропускать от Шона джебы в первом раунде, и тогда ему придется перейти в борьбу, потому что джебы Шона недооценены.

Дрикус — странный. Его удары настолько уродливы, что даже эффективны. Я ставлю на Дрикуса. Пройдет ли бой всю дистанцию? Я скажу, что нет. Не то чтобы я не уважаю Шона или его навыки. Парень победил меня, так что, конечно, я уважаю его навыки. Думаю, Дрикус победит сабмишном».

Стрикленд и дю Плесси подерутся 20 января на UFC 297 в Торонто, Канада.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
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