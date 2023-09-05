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Сегодня, 20:00

Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса: полный кард и трансляция боев турнира UFC 293

Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец» покажут видеотрансляцию турнира UFC 293 10 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Александр Волков.
Александр Волков.
Фото Global Look Press
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В ночь на 10 сентября пройдет турнир UFC 293 в городе Сидней (Австралия) на арене Qudos Bank Arena. Видеотрансляции поединков можно будет смотреть на телеканалах «Матч Боец» (с 01.30 мск) и бесплатно на «Матч ТВ» (с 05.00), а также с помощью сервиса UFC Fight Pass по подписке.

В главном бою вечера за пояс чемпиона UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд подерется с новозеландцем Исраэлем Адесаньей. В соглавном поединке зрителей ждет противостояние российского тяжеловеса Александра Волкова и австралийца Тая Туивасы.

«СЭ» также проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 293.

Полный кард турнира UFC 293

Основной кард

Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд

Тай Туиваса — Александр Волков

Манел Капе — Фелипе Дос Сантос

Джастин Тафа — Остин Лэйн

Тайсон Педро — Антон Туркаль

Прелимы

Карлос Олберг — Да Ун Джан

Джек Дженкинс — Чепе Марискал

Джейми Малларки — Джон Макдесси

Насрат Хакпараст — Лэндон Киньонес

Ранние прелимы

Майк Даймонд — Чарли Радтке

Шейн Янг — Габриэль Миранда

Кевин Джуссет — Кьефер Кросби

UFC: новости и интервью бойцов, календарь турниров и рейтинги, статьи и фото в актуальном виде на сайте.

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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