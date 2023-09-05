Сегодня, 20:00
В ночь на 10 сентября пройдет турнир UFC 293 в городе Сидней (Австралия) на арене Qudos Bank Arena. Видеотрансляции поединков можно будет смотреть на телеканалах «Матч Боец» (с 01.30 мск) и бесплатно на «Матч ТВ» (с 05.00), а также с помощью сервиса UFC Fight Pass по подписке.
В главном бою вечера за пояс чемпиона UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд подерется с новозеландцем Исраэлем Адесаньей. В соглавном поединке зрителей ждет противостояние российского тяжеловеса Александра Волкова и австралийца Тая Туивасы.
«СЭ» также проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 293.
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд
Тай Туиваса — Александр Волков
Манел Капе — Фелипе Дос Сантос
Джастин Тафа — Остин Лэйн
Тайсон Педро — Антон Туркаль
Карлос Олберг — Да Ун Джан
Джек Дженкинс — Чепе Марискал
Джейми Малларки — Джон Макдесси
Насрат Хакпараст — Лэндон Киньонес
Майк Даймонд — Чарли Радтке
Шейн Янг — Габриэль Миранда
Кевин Джуссет — Кьефер Кросби
UFC: новости и интервью бойцов, календарь турниров и рейтинги, статьи и фото в актуальном виде на сайте.