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Сегодня, 13:10

Адесанья впервые прокомментировал поражение от Стрикленда: «Это был страшный сон»

Давид Хачатрян
Исраэль Адесанья.
Фото USA Today Sports
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) заявил, что он не ожидал от Шона Стрикленда (28-5) высокого прессинга.

«Это был страшный сон. Я просто пытался ударить его, и мне казалось, что у меня руки как лапша. Типа, что за хрень? Это было похоже на страшный сон. Я просто не мог войти в ритм из-за его прессинга. Он постоянно был рядом. Они хорошо спланировали геймплан, но и я не смог перестроиться на ходу. Это был его вечер. Это была его ночь, и да, он сделал это. Я осуществил еще одну мечту», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Также Адесанья добавил, что он дерется ради удовольствия, а не титула.

«Пояс никогда не имел для меня значения. То есть, конечно, имеет, но сколько раз я говорил, что это просто модная диадема, которая приносит больше денег. Этот пояс — просто красивый аксессуар. У меня уже есть пояса, у меня много поясов. Я просто буду драться для удовольствия», — резюмировал нигериец.

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

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