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Сегодня, 14:19

Адесанья: «Я уже поиграл в UFC 5. Вас ждут несколько приятных сюрпризов»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) поделился впечатлениями, узнав, что он появился на обложке deluxe-версии видеоигры UFC 5 от EA Sports.

«Я рад, что вновь попал на обложку игры UFC. Я уже играл в пятую часть, она лучше, чем прошлая. Мне нравится плавность игры, но некоторые кнопки изменились. В этой игре есть несколько сюрпризов, которые вам, ребята, зайдут. С удовольствием поиграю в эту игру, а не в предварительную версию», — сказал Адесанья на пресс-конференции UFC.

UFC 5 выйдет в конце октября и станет первой игрой серии с возрастным рейтингом «М» (только для взрослых).

Исраэль Адесанья.
Фото EA Sports

Адесанья подерется с Шоном Стриклендом (26-5) 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Исраэль Адесанья
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