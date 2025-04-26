Адесанья заявил, что заработал шестизначную сумму за дебютный поединок в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал, сколько он заработал за дебютный поединок в промоушене.

«Если говорить о моем дебюте в UFC, то мне не заплатили стандартный гонорар «10 тысяч долларов плюс 10 тысяч долларов» Я заработал шестизначную сумму, а потом получил бонус в 50 тысяч долларов. Мне удалось украсть шоу. Вспомните, кто дрался в главном событии? Это был поединок между Рокхолдом и Ромеро. Я чувствовал, что забрал всю славу себе, люди говорили обо мне, и я ощущал себя на вершине мира», — цитирует бойца Bloody Elbow.

На счету 35-летнего нигерийца 29 боев в ММА, в которых он одержал 24 победы и потерпел 5 поражений.