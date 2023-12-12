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Сегодня, 07:39

Адлан Амагов оценил выступление Чимаева в бою с Усманом

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC и Strikeforce Адлан Амагов (14-2) уверен, что у девятого номера рейтинга в среднем весе Хамзата Чимаева (13-0) есть все, чтобы стать чемпионом UFC.

«Говорили, что по статистике Усман за всю карьеру пропустил только два тейкдауна. За один бой Чимаев побил рекорд. Первый раунд он чисто и уверенно выиграл. Потом я думал, что Хамзат сбавил, но выяснилось, что у него была травма пальца... Самое главное, что он победил серьезного соперника. Думаю, Чимаеву можно попробовать подраться за пояс с победителем пары Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси. Если Хамзат хорошо подготовится, то у него есть шанс победить», — сказал Амагов «СЭ».

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман вышел на этот бой на коротком уведомлении.

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