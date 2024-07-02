Адвокат Бушманов считает, что долг в 297 миллионов рублей не помешает Нурмагомедову посещать Россию

Адвокат Игорь Бушманов в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о долге бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова размером в 297 миллионов рублей перед ФНС России.

«Возможный арест банковских счетов Хабиба Нурмагомедова по решению ФНС России в связи с наличием налоговой задолженности может иметь правовые последствия вплоть до возбуждения подразделением СК России уголовного дела по ст.198 УК РФ. Арест счетов — это стандартная процедура в случае выявления налоговых задолженностей. Она применяется для обеспечения исполнения налогоплательщиком своих обязательств перед государством. Кроме того, к неплательщику последуют и иные санкции: начисление штрафов и пени, ограничение на распоряжение собственными средствами. В случае, если долг не будет погашен или оспорен, может быть реализовано имущество для погашения. Если будет установлено, что задолженность возникла в результате умышленного уклонения от уплаты налогов и налог со штрафами и пенями погашен не будет, наступит уголовная ответственность», — сказал юрист «СЭ».

Также Бушманов прокомментировал, будет ли Хабиб Нурмагомедов иметь возможность посещать Россию.

«Что касается перспектив возможности въезда и выезда из России, то теоретически ничто не мешает Хабибу посещать страну в случае, если нет других ограничений. В целом, необходимо обратиться к исходным документам по данному делу и детально изучить обстоятельства с учетом всех законных интересов сторон и рассмотреть возможность оспаривания суммы задолженности в судебном порядке», — добавил Бушманов.

Ранее ФНС закрыла несколько фирм бойца, одна из которых занималась туризмом. Причиной стали недостоверные сведения в официальных бумагах. Счета Хабиба заблокировали вместе со счетом благотворительного фонда.

35-летний россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года, не потерпев ни одного поражения и одержав 29 побед.

Денис Сафронов