Адвокат Добровинский заявил, что Нурмагомедов может оспорить долг перед ФНС в суде

Известный адвокат Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о долге бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова размером в 297 миллионов рублей перед ФНС России.

«Совершенно не факт, что Нурмагомедов должен заплатить 297 миллионов рублей. Это серьезная сумма и Хабиб может пойти в суд и оспорить ее», — сказал Добровинский «СЭ».

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Спортсмен выиграл все 29 поединков в профессиональных ММА.

Константин Передерий