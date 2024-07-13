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Сегодня, 00:07

Агапова: «Харрисон мне настучала, потом болела голова»

Алина Савинова
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Боец UFC Мария Агапова рассказала о спаррингах с Кайлой Харрисон в зале АТТ. Казахстанская боец отметила, что после пропущенного удара у нее болела голова.

«С Кайлой спарринговала — она ударила, после чего у меня болела голова. И Кайла такая: «Блин, больше никогда не буду спарриговать с легкими весами». Она же в тяжелом, а я выступаю в 56 кг. В общем, настучала мне. Человеческие качества Харрисон? Я с ней лично особо не знакома. Мы не пытались сблизиться», — приводит «РБ Спорт» слова Агаповой.

На счету 27-летней Агаповой 10 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах.

Источник: РБ Спорт
Кайла Харрисон
Мария Агапова
ММА
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