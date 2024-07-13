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Сегодня, 20:38

Агапова рассказала о конфликтах, которые у нее были в США с мужчинами

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Казахстанский боец UFC Мария Агапова рассказала о конфликтах, которые у нее были в США с мужчинами.

 — Конфликта была два. С разными жильцами: реальный и вербальный. Поэтому меня попросили уйти. Чувак сам спровоцировал драку, начав стучаться ко мне, когда я спала. Мне приходится принимать много таблеток, чтобы уснуть. Поэтому ненавижу, когда будят. Всегда на стуки отвечала: «Отвали».

Второй случай был со старым вонючим мужиком. Называла его вонючка-дед. Везде ставила благовония. Он узнал номер моей комнаты. В один день прихожу и у меня вся комната разбита. Думаю: «Я здесь не останусь». Загрузила все вещи в машину и уехала к другу. На обратном пути попала в аварию и провела в больнице два дня, — сказал Агапова Metaratings.

На счету представительницы Казахстана десять побед и четыре поражения, а в активе бразильянки девять побед и одно поражение. Их встреча пройдет в ночь на 14 июля на турнире UFC on ESPN 59 в Денвере (США).

Источник: Metaratings.ru
Мария Агапова
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