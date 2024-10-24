Аль аш-Шейх заинтересован в проведении боя Нганну с Джонсом

Председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заинтересован в проведении боя между чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом и чемпионом PFL Франсисом Нганну.

«Есть вероятность, что этот бой состоится. Небольшой, один из десяти или около того, но шанс есть. Я знаю, что этот бой интересует Турки Аль аш-Шейха, а для него почти нет невозможного», — сказал Нганну в эфире шоу Ариэля Хелвейни.

Нганну дебютировал в профессиональном боксе в октябре 2023 года. Тогда камерунец уступил представителю Великобритании Тайсону Фьюри раздельным судейским решением. В марте нынешнего года Нганну во втором раунде проиграл другому британцу — Энтони Джошуа.