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Сегодня, 14:10

Аль аш-Шейх заинтересован в проведении боя Нганну с Джонсом

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заинтересован в проведении боя между чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом и чемпионом PFL Франсисом Нганну.

«Есть вероятность, что этот бой состоится. Небольшой, один из десяти или около того, но шанс есть. Я знаю, что этот бой интересует Турки Аль аш-Шейха, а для него почти нет невозможного», — сказал Нганну в эфире шоу Ариэля Хелвейни.

Нганну дебютировал в профессиональном боксе в октябре 2023 года. Тогда камерунец уступил представителю Великобритании Тайсону Фьюри раздельным судейским решением. В марте нынешнего года Нганну во втором раунде проиграл другому британцу — Энтони Джошуа.

Джон Джонс
Франсис Нганну

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