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Сегодня, 09:50

Альберт Гуков пополнил ростер ACA в легком весе

Давид Хачатрян
Альберт Гуков.
Фото Соцсети
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Российский боец Альберт Гуков (11-1) подписал контракт с лигой ACA, где он будет выступать в рамках легкого веса. Об этом сообщает лига в соцсетях.

Гуков начал профессиональную карьеру в 2015 году, и с тех пор он выступал в таких лигах, как Plazza FC и ACA Young Eagles.

25-летний россиянин потерпел единственное поражение от Абдула-Малика Сайдулаева (10-2) в 2019-м раздельным решением судей. С тех пор Гуков идет на серии из четырех побед, большая часть из которых — единогласным решением судей.

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