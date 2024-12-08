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Сегодня, 11:10

Стерлинг: «Евлоев — зверь. Думал, что смогу победить, но не справился»

Руслан Минаев
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Американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал поражение от россиянина Мовсара Евлоева на турнире UFC 310.

«Тяжелый бой. Я думал, что смогу победить сильного противника, но мы не справились. Спасибо всем за любовь и поддержку. Надеюсь, что бой был для вас интересным.

Мовсар — зверь. Я показал, где мое место в этом дивизионе. Сейчас мы отдохнем залечим раны и продолжил путь вверх. Мечта есть, пока ты не сдаешься» — написал боец в соцсети.

Поединок в полулегком весе продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

30-летний Евлоев провел 19 боев в профессиональных ММА и во всех одержал победу. У 35-летнего Стерлинга — 29 боев, из которых 24 победы и 5 поражений.

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
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