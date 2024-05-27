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Сегодня, 08:52

Алджамейн Стерлинг назвал Мовсара Евлоева «самым скучным бойцом UFC»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) опубликовал фотографию с пятым номером рейтинга в полулегком весе Мовсаром Евлоевым (18-0), на которой указано: «Разыскивается самый скучный боец UFC».

«Не беспокойся. Подпиши контракт, когда он придет, и я смогу получить свой бой за титул», — добавил Стерлинг в соцсети X.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Стерлинг победил Келвина Каттара (23-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, СШ

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
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