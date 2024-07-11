Алджамейн Стерлинг нецензурно оскорбил Мовсара Евлоева в соцсетях

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) и пятый номер рейтинга в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) вновь вступили в словесную перепалку в соцсетях.

«Мой план на бой: мне даже не нужно подключать борьбу с тобой, хорошей ночи», — написал Евлоев в соцсети X, добавив фото нокаутированного Стерлинга в бою с Марлоном Мораесом (23-13).

«Ты много болтаешь для человека, который уклоняется от боев и дерется так, как ты. Я заставлю тебя вспомнить эти слова, когда сделаю тебя своей (использовано нецензурное слово), пока ты будешь пытаться цепляться моих ног», — ответил Стерлинг в соцсети X.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Стерлинг победил Келвина Каттара (23-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.