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Сегодня, 11:04

Алджамейн Стерлинг победил борца вольного стиля в поединке по грэпплингу

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) одержал победу над экс-бойцом UFC и борцом вольного стиля Майком Грюнди (12-4) в схватке по грэпплингу на турнире Polaris 25. Схватка продолжалась 10 минут. Стерлинг одержал победу решением судей.

После боя американец обратился к действующему чемпиону UFC в легчайшем весе Шону О'Мэлли (17-1): «У меня есть послание для О'Мэлли. Эй, дай мне реванш или сразись с Мерабом [Двалишвили]. Все просто. Хватит избегать главных претендентов, будь мужчиной и стань настоящим чемпионом. Дерись с лучшими из лучших. Это то, что я сделал, а теперь ты должен сделать то же самое».

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
ММА
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