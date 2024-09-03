Стерлинг: «Верю, что смогу вынести Евлоева в первом раунде»

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от боя с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Я действительно верю, что смогу надрать ему зад в первом раунде и вынести его. Посмотрим. Думаю, эта победа даст мне основания драться за титул в следующем бою», — сказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Стерлинг последний бой провел против Келвина Каттара в апреле 2024 года на турнире UFC 300. В поединке, продлившемся всю дистанцию, Алджамейн одержал победу единогласным решением судей. На его счету 24 победы и 4 поражения.

Евлоев в последний раз дрался против Арнольда Аллена в январе 2024 года на турнире UFC 297. Этот бой завершился в пользу Мовсара единогласным решением судей. В его активе 18 побед и ни одного поражения.