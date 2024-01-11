Алджамейн Стерлинг: «С легчайшим весом покончено»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) подтвердил, что больше не вернется в легчайший вес, где он был чемпионом с 2021 по 2023 год.

«Можно с уверенностью сказать, что с легчайшим весом покончено. Один из моих менеджеров спрашивал меня, вернусь ли я в легчайший. Я ответил: «Брат, давай прекратим эти разговоры». Больше никакого легчайшего веса. Даже в прошлый раз я не хотел драться там. Я не собираюсь больше поднимать эту тему, потому что люди скажут, что я оправдываюсь, но это факты. Я очень хочу вернуться. В новой весовой у меня будет новая жизнь, новая энергия. Я собираюсь шокировать мир», — сказал Стерлинг MMA Junkie.

Стерлинг дебютирует в полулегком весе в бою с седьмым номером рейтинга Келвином Каттаром (23-7). Бой состоится 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.