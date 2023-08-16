Алджамейн Стерлинг признался, что пьет пиво накануне боя

Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (23-3) заявил, что после взвешивания предпочитает пить напиток со льдом или пиво.

«Я бы с удовольствием выпил немного прямо сейчас, и я не собираюсь, как Илия Топурия, пить вино перед боем. Но я всегда выпиваю перед боем. Единственный раз, когда я не пил — это перед боем с Сехудо. После взвешивания я обычно пью что-нибудь со льдом или пиво. Я люблю выпить что-нибудь, что помогает мне заснуть», — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале.

Стерлинг и Шон О'Мэлли (16-1) подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.