Алджамейн Стерлинг: «О'Мэлли оказался гораздо лучше, чем я думал»

Американский боец Алджамейн Стерлинг поражение в бою с соотечественником Шоном О'Мэлли, который стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Он гораздо лучше, чем я думал. Мы знали, что тайминг и его финты несут опасность. У нас был в кэмпе длинный спарринг-партнер с хорошим контролем дистанции, мне казалось, что мы учли эти моменты, но Шон проделал отличную работу в том, чтобы быть неуловимым, не прижиматься к сетке. Поздравления его команде, ничего не хочу сказать плохого о нем, в конце концов, он — еще один человек, который преследует свою мечту. Я проигрывал раньше, я был в нокауте раньше, не удивляйтесь, если увидите мой камбэк и увидите меня в следующий раз с поясом. Я должен переосмыслить все. Подъем в легкий вес? Если Шон так попал, то как может попасть Волкановски? Я должен все переосмыслить», — сказал Стерлинг.

28-летний О'Мэлли нокаутировал Стерлинга во втором раунде. Бой состоялся 19 августа в главном событии номерного турнира UFC 292 в Бостоне, США.

Для Стерлинга это была четвертая защита титула. О'Мэлли имеет в UFC лишь одно поражение от эквадорца Марлона Веры (21-8), которому он проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.