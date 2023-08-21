Алджамейн Стерлинг о поражении от О'Мэлли: «Это была странная остановка со стороны рефери»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) уверен, что рефери его поединка с Шоном О'Мэлли (17-1) поторопился с остановкой боя.

«На мой взгляд, это была странная остановка. Я все время пытался уклоняться. Я не был в отключке, двигался на канвасе, но таковы правила игры. Все сводится к решению рефери, которое от меня не зависит. Я не должен был форсировать события, это на моей совести», — написал Стерлинг в соцсети X.

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.