Алджамейн Стерлинг: «Хабиб не стал бы так известен, если бы не Конор»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-3) уверен, что победа над экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) дала экс-чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову (29-0) большой медиа-толчок.

«Для UFC выгоден наш бой [с О'Мэлли]. Это похоже на ситуацию с Конором и Хабибом. Хабиб не был бы так известен, если бы не Конор. Может быть, в Кавказском регионе он очень популярен, хорошо, круто. Но в Штатах он не стал бы таким популярным без достойного оппонента в лице Конора Макгрегора», — сказал Стерлинг в эфире The MMA Hour.

Нурмагомедов победил Макгрегора сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 6 октября 2018 года на UFC 229 в Лас-Вегасе, США.

Стерлинг и Шон О'Мэлли (16-1) подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.