Алджамейна Стерлинга не пустили на арену на UFC 296

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) сообщил, что его билеты на UFC 296 были аннулированы, когда он прибыл на арену.

«Прошу прощения у фанатов, которые просили сфотографироваться, пока мы торчали на улице. Просто мы были немного раздосадованы тем, что узнали о том, что наши билеты отозваны, уже приехав на арену», — написал Стерлинг в соцсети X.

Дана Уайт на пресс-конференции заявил, что билеты для Стерлинга выделял его спонсор.

«Эти билеты выделил ему спонсор, я не знаю, как они распределялись. Мы связались с ним, на что он сказал, что все в порядке», — сказал Уайт.

UFC 296 состоялось 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США