Алекс Перейра дал прогноз на бой Адесаньи и дю Плесси

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) считает, что у чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (21-2) мало шансов на победу в бою с экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-3).

«В последнее время меня часто спрашивают о поединке между Адесаньей и дю Плесси. Я всегда отвечаю, что не вижу причин, по которым Адесанья может проиграть. Я слышал, что Исраэль высказывался обо мне, но это не означает, что вы услышите от меня что-то подобное. Мое мнение о предстоящем поединке таково: я сомневаюсь, что Адесанья уступит в этом бою. Надеюсь, победа будет за ним. У этого парня удивительная история, и он должен продолжать писать ее, ведь он уже не молодой боец», — сказал бразилец на своем YouTube-канале.

Адесанья подерется с дю Плесси 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.